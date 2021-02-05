Новый фильм Ренаты Литвиновой покажут в кино

С 11 февраля в кинотеатрах «Северный ветер» — новая режиссерская работа Ренаты Литвиновой, самого цельного и характерного автора в отечественном кино. По форме это развитие одноименного спектакля, который Литвинова поставила в МХТ. В общем, традиционная для режиссера мистическая сказка-притча про мир женщин, такая же, какими были «Богиня», «Последняя сказка Риты» и даже документальный фильм «Нет смерти для меня».
Действие происходит в мифическом мире, которым правят женщины, в центре внимания отношения между героинями и героями. Опять же, как обычно, у Литвиновой в кадре полный цветник отечественного кино — от самой Литвиновой и Галины Тюниной до Светланы Ходченковой и 90-летней театральной примы Татьяны Пилецкой. Женскую вселенную эффектно дополняют мужские персонажи, тоже сыгранные актерским флеш-роялем: Никита Кукушкин, Максим Суханов, Антон Шагин.
В общем, классическая, даже концентрированная Литвинова. Те, кто уже давно отдал свое зрительское сердце диве, точно не будут разочарованы.
18+
Иван Чувиляев