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Новый фильм Ренаты Литвиновой покажут в кино

С 11 февраля в кинотеатрах «Северный ветер» — новая режиссерская работа Ренаты Литвиновой, самого цельного и характерного автора в отечественном кино. По форме это развитие одноименного спектакля, который Литвинова поставила в МХТ. В общем, традиционная для режиссера мистическая сказка-притча про мир женщин, такая же, какими были «Богиня», «Последняя сказка Риты» и даже документальный фильм «Нет смерти для меня».

Фото: скриншот с сайта thenorthwindfilm.com

Действие происходит в мифическом мире, которым правят женщины, в центре внимания отношения между героинями и героями. Опять же, как обычно, у Литвиновой в кадре полный цветник отечественного кино — от самой Литвиновой и Галины Тюниной до Светланы Ходченковой и 90-летней театральной примы Татьяны Пилецкой. Женскую вселенную эффектно дополняют мужские персонажи, тоже сыгранные актерским флеш-роялем: Никита Кукушкин, Максим Суханов, Антон Шагин.

В общем, классическая, даже концентрированная Литвинова. Те, кто уже давно отдал свое зрительское сердце диве, точно не будут разочарованы.

18+

Иван Чувиляев

Фото: скриншот с сайта thenorthwindfilm.com

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