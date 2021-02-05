В подпольный игорный клуб в Василеостровском районе Петербурга вечером 5 февраля наведались посетители из двух ведомств. Оперативников, которые, как правило, принимают участие в подобных мероприятиях, среди нежданных гостей не наблюдалось.



Как стало известно «Фонтанке», речь идёт о помещении, расположенном на первом этаже дома № 21 на 6-й линии В.О. Оно весьма просторное — его общая площадь составляет порядка 250 квадратных метров. Окна выходят на пешеходную зону, а ближайшая станция метро — «Василеостровская» — расположена всего в каких-то ста метрах. О том, что происходило внутри, можно представить, взглянув на фото.