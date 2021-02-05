FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -13
75.11р89.89р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Прокуратура без участия оперативников закрыла подпольный игорный клуб на Васильевском острове

В подпольный игорный клуб в Василеостровском районе Петербурга вечером 5 февраля наведались посетители из двух ведомств. Оперативников, которые, как правило, принимают участие в подобных мероприятиях, среди нежданных гостей не наблюдалось.

Как стало известно «Фонтанке», речь идёт о помещении, расположенном на первом этаже дома № 21 на 6-й линии В.О. Оно весьма просторное — его общая площадь составляет порядка 250 квадратных метров. Окна выходят на пешеходную зону, а ближайшая станция метро — «Василеостровская» — расположена всего в каких-то ста метрах. О том, что происходило внутри, можно представить, взглянув на фото.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

По информации издания, этим вечером туда пришли несколько сотрудников прокуратуры и следственного отдела по Василеостровскому району Петербурга. В подпольном клубе в этот момент находились примерно два десятка игроков. Последним пришлось покинуть помещение. Проводится проверка.

Как ранее писала «Фонтака», ещё одних держателей незаконного игорного бизнеса задержали в Петербурге в конце 2020 года. Последние вели свои дела с размахом: желавшим испытать удачу предлагалось сделать это с помощью специального оборудования, ставки принимал обученный персонал, который также консультировал о правилах участия. Безопасность сотрудников и клиентов обеспечивала охрана. В рамках расследования возбуждённого уголовного дела по нескольким адресам прошли обыски, затем состоялась серия задержаний. За ними последовали аресты.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

old_rat
И что там "судя по фото" (с) происходило? Детский компьютерный класс, только с пивом?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний