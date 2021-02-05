Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Москве стартовал первый в истории российского фигурного катания командный турнир с участием практически всех лучших фигуристов страны. Ничего подобного зрители в России еще не видели. В первый же день организаторы устроили прыжковые соревнования между мужскими и женскими командами. Наконец-то любители фигурного катания смогли ответить на вопрос: могут ли отечественные фигуристки на равных бороться с мужчинами.

Что это вообще такое?

В нынешнем сезоне болельщики остались без целого ряда крупных международных соревнований. Из-за пандемии коронавируса были отменены чемпионат Европы, финал Гран-при и юниорский чемпионат мира. В качестве компенсации Федерация фигурного катания России решила сделать командный турнир с участием ведущих фигуристов страны. Получилось что-то среднее между классическими соревнованиями и шоу. Организовали даже призовой фонд — 10 млн рублей.



Участников определили на основе результатов чемпионата России, к которым добавили лидеров сборной, пропустивших национальное первенство из-за коронавируса. Новый турнир было решено провести 5–7 февраля в одном из московских дворцов спорта. На пятницу, 5 февраля, пришелся турнир по прыжкам, в субботу фигуристы покажут короткие программы, в воскресенье — произвольные.

Прыжковый командный турнир — самая захватывающая и необычная часть этих соревнований. Здесь участников разделили по половому признаку. У девушек выступили Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. От мальчиков соревновались Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда и Андрей Мозалев.

Всего было три раунда: в первом фигуристы делали четыре разных прыжка, по договоренности между собой, во втором — каждый участник исполнял свой самый сложный прыжок, в третьем — каскад из пяти прыжков. С учетом того что российские фигуристки уже давно выполняют сверхсложные элементы наравне с мужчинами, победитель в этом виде соревновательной программы был совсем не очевиден.



Воссоединение Медведевой и Загитовой

На раскрутку турнира пустили все силы. Удалось даже собрать в одном месте и в одно время Алину Загитову и Евгению Медведеву — как капитанов команд. Так сразу и не вспомнишь, когда в последний раз их видели настолько близко друг к другу, да еще и с улыбками, пусть и натянутыми. Девушки пришли накануне в эфир «Вечернего Урганта». Напомним, что по легенде после Олимпиады-2018 Медведева, для которой выигранная там серебряная медаль была сродни поражению, заявила своему тренеру Этери Тутберидзе: «Почему вы не могли придержать Загитову в юниорках еще год?». По сути, та история положила начало безумию в отечественном фигурном катании, которое продолжается до сих пор.



В эфире у Урганта фигуристки не говорили про Олимпиаду-2018, зато наперебой нахваливали друг друга. Казалось, еще чуть-чуть, и ведущего засыпет с ног до головы сахарной ватой, а по студии запрыгают розовые единороги. Самым захватывающим моментом шоу стал щенячий баттл, в котором победила Загитова.



Загитова и Медведева в «Вечернем Урганте». Милота) 🐕 pic.twitter.com/E3JqocMmOX — Руслан Абушкин (@abushkin2) February 4, 2021

— Мы не тренеры, а именно капитаны команд, — говорила Медведева уже непосредственно про новый турнир. — Наша основная цель и задача как лидеров команд — создать необычную атмосферу командного турнира. Ведь мы все поодиночке выступаем, нам сложно представить — а как это, в команде? Нас всю жизнь учат, что фигурное катание — индивидуальный вид спорта и ни на кого равняться не надо. У нас есть определенный коридор, своя дорога, мы по ней идем.

Эх, Коляда

На старте произошла пара неприятностей. Поклонникам фигурного катания не удалось посмотреть турнир в реальном времени. Первый канал, будучи одним из организаторов, решил показать соревнования в записи в 21:30. Открывала программу олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова. Приостановившая карьеру фигуристка выступала перед публикой впервые за долгое время с показательным номером в образе Эсмеральды. Видимо, справиться с волнением не получилось, и фигуристка упала на одном из элементов.



Следом выступила Евгения Медведева под «Эхо любви» Анны Герман. В итоге победа осталась за Медведевой — своеобразная месть за Олимпиаду и щенячий баттл.



Женская команда выглядела так: Александра Трусова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева. За мужчин выступили: Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов.

Судила турнир не менее звездная бригада судей: Татьяна Тарасова, Максим Траньков, Аделина Сотникова, Елена Чайковская и Тамара Москвина.

Всего было три раунда:

1) Каждый участник выполняет по одному прыжку, при этом прыжки у членов одной команды не должны повторяться.

2) Второй раунд. Каждый участник исполняет свой самый трудный прыжок.

3) Третий раунд. Каждый участник исполняет каскад из пяти прыжков.

Судили по старой системе 6.0. Первый раунд остался за мальчиками, а следующие два, как и весь прыжковый турнир, выиграли девочки. Особенно постарался Михаил Коляда, упавший с четверного тулупа и в самом начале каскада. По разу не справились с прыжками Макар Игнатов, Андрей Мозалёв и Дмитрий Алиев.



У девочек однажды неудачно приземлилась только Елизавета Туктамышева. Итоговый результат 246,3 — 194,78 в пользу женской команды. Практически разгром.



Муд по жизни: Миша Коляда pic.twitter.com/3JGYv2eDHX — эль мариачи🖤⁷ (@Magnificent_V) February 5, 2021

В завершение Медведева и Загитова выбрали составы на следующие два дня. Здесь уже будут смешанные команды.

Команда Загитовой:

Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро,

Аннабель Морозова — Андрей Багин,

Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.

Дмитрий Алиев,

Макар Игнатов,

Андрей Мозалев,

Евгения Тарасова — Владимир Морозов,

Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин,

Анна Щербакова,

Камила Валиева,

Дарья Усачева.

Команда Евгении Медведевой:

Александра Степанова — Иван Букин,

Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин,

Софья Шевченко — Игорь Еременко,

Александр Самарин,

Михаил Коляда,

Марк Кондратюк,

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский,

Анастасия Мишина — Александр Галлямов,

Александра Трусова,

Елизавета Туктамышева,

Майя Хромых.

Хоть у кого-то из мужчин-фигуристов теперь есть шансы на победу.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

