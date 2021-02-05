Десятки научных книг стали бесплатными в Сети. Акция приурочена ко Дню науки

К Дню российской науки, который отмечается 8 февраля, более 40 научно-популярных изданий стали доступными для бесплатного легального скачивания. Об этом сообщает фонд «Русский глобус».
Акция — часть программы «Всенаука», которую возглавляет Георгий Васильев, известный по проектам мюзикл «Норд-Ост» и мультсериал «Фиксики». Книги отобрали эксперты «Всенауки» и комиссии РАН по популяризации науки.
Среди доступных изданий: «Теория всего» Стивена Хокинга, «Будущее разума» Митио Каку, «Эгоистичный ген» Ричарда Докинза, «Вселенная» Сергея Попова, «Эволюция человека» Александра Маркова многие другие. Прочитать их уже можно на сайте «Всенауки».
Чтобы выкупить цифровые права на издания, средства собирали на краудфандинговой платформе, пишет АСИ. Финансово помог и Негосударственный институт развития «Иннопрактика». Проект реализуется при активной поддержке Российской академии наук, Фонда президентских грантов и Российской государственной библиотеки.