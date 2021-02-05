Десятки научных книг стали бесплатными в Сети. Акция приурочена ко Дню науки

К Дню российской науки, который отмечается 8 февраля, более 40 научно-популярных изданий стали доступными для бесплатного легального скачивания. Об этом сообщает фонд «Русский глобус».

Акция — часть программы «Всенаука», которую возглавляет Георгий Васильев, известный по проектам мюзикл «Норд-Ост» и мультсериал «Фиксики». Книги отобрали эксперты «Всенауки» и комиссии РАН по популяризации науки.

Среди доступных изданий: «Теория всего» Стивена Хокинга, «Будущее разума» Митио Каку, «Эгоистичный ген» Ричарда Докинза, «Вселенная» Сергея Попова, «Эволюция человека» Александра Маркова многие другие. Прочитать их уже можно на сайте «Всенауки».