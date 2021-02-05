Два легковых автомобиля столкнулись в центре Петербурга днем 5 февраля. Несмотря на несерьезность удара (если судить по фото), в ДТП есть пострадавший.



Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Константин, авария произошла на пересечении Загородного проспекта и переулка Джамбула. По его словам, водитель одного из автомобилей потерял сознание, и в его машину врезалась девушка на другом автомобиле. Судя по фото, столкновение было несильным — серьезных повреждений на KIA не видно, — но медики явно осматривали водителя.