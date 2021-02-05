Два легковых автомобиля столкнулись в центре Петербурга днем 5 февраля. Несмотря на несерьезность удара (если судить по фото), в ДТП есть пострадавший.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Константин, авария произошла на пересечении Загородного проспекта и переулка Джамбула. По его словам, водитель одного из автомобилей потерял сознание, и в его машину врезалась девушка на другом автомобиле. Судя по фото, столкновение было несильным — серьезных повреждений на KIA не видно, — но медики явно осматривали водителя.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что около 15:15 в районе дома 22 по Загородному проспекту столкнулись автомобили Mercedes и KIA. В результате пострадал один человек, водитель или пассажир — уточняется. По предварительным данным, его состояние средней тяжести.
Авария на некоторое время затруднила проезд по Загородному проспекту. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», плотной пробки там нет. Тем не менее свободным движение не назовешь: в Петербурге вновь 8 баллов.