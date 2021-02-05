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Ford Focus сбил пешехода на Планерной. Момент наезда сняла камера

Переходившую по нерегулируемому пешеходному переходу женщину сбил автомобиль в Приморском районе Петербурга днём 5 февраля. Видеозапись, на которой запечатлён момент аварии, оказалась в распоряжении «Фонтанки».

Судя по опубликованным кадрам, преодолев более половины пути, она почти перешла на противоположную сторону дороги, но в последний момент мимо пронеслась машина, которая не притормозила перед «зеброй» и сбила её с ног. После того, как женщина оказалась на земле, к ней бросились случайные прохожие, чтобы помочь. На видео видно, что пешеходный переход не оборудован светофором.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, авария произошла примерно в 14:30. Водитель, управляя «Фордом», сбил пешехода у дома № 49 на Планерной улице. Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести, о его состоянии неизвестно. Другие обстоятельства ДТП уточняются.

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Комментарии (4)

Бонвиван
Отсутствие сопереживания - один из симптомов тяжелого психического расстройства. Может, обследоваться пора?
***_555
Долбодятел увидел остановившуюся машину, пропускающую пешехода и газанул, чтобы уж наверняка.
4u6uc
я есть терминатор, моя бессмертный, моя голова не крутится в право и лево
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