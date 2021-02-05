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Задержан подозреваемый в организации убийства пропавшего юриста Чеснокова из дела о трубе «Газпрома»

Полицейские задержали петербуржца, подозреваемого в заказе убийства конкурсного управляющего Станислава Чеснокова, который на днях вышел из дома и пропал.

Как стало известно «Фонтанке», 5 февраля сотрудники полиции задержали 58-летнего петербуржца. Его подозревают в организации убийства по найму 37-летнего конкурсного управляющего Станислава Чеснокова.

Напомним, что об исчезновении Чеснокова ночью 3 февраля рассказала полиции его супруга. Выяснилось, что накануне около 16:00 часов он вышел из квартиры дома на улице Маршала Тухачевского и пропал. Перед уходом сказал, что идёт на встречу в Полюстровский парк — он прямо под окнами. С кем встречается, не сказал. Телефон Чеснокова выключился через 10 минут.

Юрист известен ролью конкурсного управляющего компании-банкрота «Омега». Это та самая фирма, которая по заказу «Газпрома» строила и не достроила газопровод в Приозерске. Дело о «пропавшей трубе» дошло даже до Владимира Путина. В арбитраж ушло заявление «Газпрома» о включении в реестр требований кредиторов «Омеги». Потери монополии оценивались в 1,7 млрд рублей, деньги ушли на оплату испарившейся трубы. Директором «Омеги» был небезызвестный байкер Виталий Ермолаев, системно и легко избавляющийся от неприятностей

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