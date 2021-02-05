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Петербуржец через суд требует выселить из квартиры кошку и попугая

Неучтённые соседи довели до суда жителя Петербурга. Он был уверен, что будет делить квартиру с одной собственницей, но оказался под крышей с её домашними любимцами.

Изложением быта в петербургской «трёшке» 5 февраля поделилась объединённая пресс-служба судов. Семье Михайловых не посчастливилось приобрести долю в квартире, где живёт любительница животных. Зоопарк владелица третьей комнаты не держала, всё её хозяйство — попугай и кошка. Но уживаться с ними приходится всем, поскольку, как настаивает истец, соседка ухаживает за зверьём в местах общего пользования.

Покупая жильё, Михайловы заводить животных не планировали, а перья и шерсть оказались неприятным сюрпризом: на стадии покупки ответчица будущих собственников избегала. Теперь семья не может находиться в своих же комнатах, потому что это небезопасно для здоровья детей.

«Для детей истца важным является соблюдение рекомендаций медицинских специалистов: режим и диета, медикаментозная терапия, гипоаллергенный быт, категорически не контактировать с животными и птицами», — уточняют в пресс-службе.

Хозяйка кошки и попугая расстаться с ними добровольно отказалась, тогда Михайлов потребовал выселить питомцев через суд. Моральный вред от соседства с ними он оценил в 10 тысяч рублей.

С иском разбирается Выборгский районный суд, в котором до этого слушали печальную историю о гибели 6-летней стельной коровы Зины. Её убило ударом тока — она наступила на кабель ЛЭП под напряжением, который оставили без присмотра монтажники. В суде уточнили, что история закончилась хорошо: владельцу коровы выплатили компенсацию в 130 тысяч рублей, стороны примирились

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Комментарии (16)

local_
Cначала выселить кошку,потом попугая,ну и следом-соседку.Борьба за жизненное пространство в коммунальных джунглях.
Swebaka
Если кошка привыкла ходить в черёбку в туалете, то она будет ходить на пол в туалете, если окажется, что черёбку убрали. Даже если кошкин туалет будет стоять у неё под носом, не факт, что она туда пойдёт. Значит, будет метить всё подряд. Я не думаю, что сосед будет счастлив от запахов из комнаты...
Ну, а согласиться выселить питомцев можно только с условием: сосед оплачивает им гостиницу. Должно же быть место, где хозяйка может продолжать общаться со своим зверьём...
263810021
справедливо будет выселить истца - , а его комнату отдать кошке и попугаю.
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