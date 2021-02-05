Два легковых автомобиля днем 5 февраля не поделили перекресток в Выборгском районе Петербурга. Пока аварию оформляли, там же произошло еще одно ДТП.
Как стало известно «Фонтанке», около 15 часов на пересечении Новороссийской улицы с улицей Карбышева столкнулись автомобили LADA и Honda. Обе машины получили сильные повреждения передней части. Пострадали три человека. По предварительным данным, они получили травмы средней степени тяжести.
Не успели инспекторы закончить с первой аварией, как около 16:45 на этом же перекрестке столкнулись еще двое. Женщина на автомобиле Opel приехала в «Ладу», притормозившую на пешеходном переходе.
Движение в районе перекрестка затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», особенно плотно на улице Карбышева в направлении 1-го Муринского проспекта.