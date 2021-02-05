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Мурашко заявил, что коронавирус в России отступает

Число пациентов с коронавирусом, находящихся под наблюдением в России, за последние три недели снизилось более чем на 30 процентов, что позволяет говорить о том, что инфекция отступает. Об этом 5 февраля заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы видим, что действительно коронавирусная инфекция отступает, и количество пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось в общей сложности более чем на 30%», — сказал Мурашко в эфире канала «Россия 24».

Он добавил, что под медицинским наблюдением сегодня находится почти 800 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией.

В целом по России общее число случаев COVID-19 составляет уже 3 934 606. Лидерами рейтинга по заболеваемости в мире остаются Бразилия (почти 9,4 миллиона), Индия (10,8 миллиона) и США (почти 26,7 миллиона). Общее число заболевших на планете приближается к 105 миллионам.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
К 23 февраля вирус всё будет чисто. Ибо парат! :)
Anatolevich
А помните те времена, когда из тандема комично смотрелся только Дмитрий Анатольевич?
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