Мурашко заявил, что коронавирус в России отступает

Число пациентов с коронавирусом, находящихся под наблюдением в России, за последние три недели снизилось более чем на 30 процентов, что позволяет говорить о том, что инфекция отступает. Об этом 5 февраля заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



«Мы видим, что действительно коронавирусная инфекция отступает, и количество пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось в общей сложности более чем на 30%», — сказал Мурашко в эфире канала «Россия 24».



Он добавил, что под медицинским наблюдением сегодня находится почти 800 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией.

