Мелкое мошенничество на «Авито» обернулось для жителя Колпинского района Петербурга годом в колонии строгого режима. Он обязался отправить в другой город щенка, но самолёт прилетел без питомца.



О приговоре 33-летнему Владимиру Горбунову 5 февраля сообщает горпрокуратура. Как установил суд, именно его объявление привлекло пользовательницу «Авито», решившую приобрести собаку. Горбунов опубликовал фото «мопсиков-храпуляш», запасся короткими видеозаписями и по просьбе интересующихся высылал им ролики с питомцами, хотя на деле мопсов у него не было. Что не помешало договориться с потенциальной покупательницей об отправке животного в другой город.