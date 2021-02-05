Мелкое мошенничество на «Авито» обернулось для жителя Колпинского района Петербурга годом в колонии строгого режима. Он обязался отправить в другой город щенка, но самолёт прилетел без питомца.
О приговоре 33-летнему Владимиру Горбунову 5 февраля сообщает горпрокуратура. Как установил суд, именно его объявление привлекло пользовательницу «Авито», решившую приобрести собаку. Горбунов опубликовал фото «мопсиков-храпуляш», запасся короткими видеозаписями и по просьбе интересующихся высылал им ролики с питомцами, хотя на деле мопсов у него не было. Что не помешало договориться с потенциальной покупательницей об отправке животного в другой город.
Женщина заплатила чуть больше 3 тысяч за билет на самолет и готовилась перевести остальную сумму, как только щенка доставят. Мопса из Петербурга она так и не дождалась.
Горбунов признал вину. В 2015 году его судили за грабёж, новым приговором мировой судья 77-го судебного участка назначил ему год в колонии строгого режима.