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Петербуржец получил год колонии за обман женщины, мечтавшей о «храпуляше»

Мелкое мошенничество на «Авито» обернулось для жителя Колпинского района Петербурга годом в колонии строгого режима. Он обязался отправить в другой город щенка, но самолёт прилетел без питомца.

О приговоре 33-летнему Владимиру Горбунову 5 февраля сообщает горпрокуратура. Как установил суд, именно его объявление привлекло пользовательницу «Авито», решившую приобрести собаку. Горбунов опубликовал фото «мопсиков-храпуляш», запасся короткими видеозаписями и по просьбе интересующихся высылал им ролики с питомцами, хотя на деле мопсов у него не было. Что не помешало договориться с потенциальной покупательницей об отправке животного в другой город.

Фото: Фонтанка.ру
Фото: Фонтанка.ру

Женщина заплатила чуть больше 3 тысяч за билет на самолет и готовилась перевести остальную сумму, как только щенка доставят. Мопса из Петербурга она так и не дождалась.

Горбунов признал вину. В 2015 году его судили за грабёж, новым приговором мировой судья 77-го судебного участка назначил ему год в колонии строгого режима.

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Комментарии (8)

260795851
Видимо пострадавшая не одна. Строго, но правильно. Мошенников на авито как грязи, только сегодня утром одна такая "находчивая" написала.
Cashmare
мы своего "персонального деда" французского бульдога сами забирали, причем тоже из клопино, и на дорогу ушло 3 тыс, правда на такси )) ну а так-то сдавать мелкого щенка в багаж, зная, как с животными некоторые авиаперевозчики обращаются - не очень умно
Daster
Что то сильно строго за три тысячи. Или что то не договаривают???
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