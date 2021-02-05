Отец пассажирки, разбившейся на рейсе из Шарм-эль-Шейха в 2015 году, получил 2 млн рублей от авиакомпании и примирился с ней

Мировое соглашение заключил в суде отец петербурженки, которая погибла в результате теракта на рейсе из Шарм-эль-Шейха, с авиакомпанией.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 5 февраля, Иван Петрюк подал иск к ООО «Авиакомпания Когалымавиа» и «Ингосстраху». Он просил возместить ему материальный вред в связи с гибелью дочери в результате крушения в 2015 году самолета Airbus-321–200, летевшего из Египта в Петербург.



Вред истец оценил в 2 млн рублей. В эту сумму, по его расчетам входят, расходы на погребение, на лечение, лекарства и реабилитацию, расходы на междугороднюю, международную, мобильную связь, почтовые и транспортные расходы, а также услуги нотариуса.

