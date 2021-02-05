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Отец пассажирки, разбившейся на рейсе из Шарм-эль-Шейха в 2015 году, получил 2 млн рублей от авиакомпании и примирился с ней

Мировое соглашение заключил в суде отец петербурженки, которая погибла в результате теракта на рейсе из Шарм-эль-Шейха, с авиакомпанией.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 5 февраля, Иван Петрюк подал иск к ООО «Авиакомпания Когалымавиа» и «Ингосстраху». Он просил возместить ему материальный вред в связи с гибелью дочери в результате крушения в 2015 году самолета Airbus-321–200, летевшего из Египта в Петербург.

Вред истец оценил в 2 млн рублей. В эту сумму, по его расчетам входят, расходы на погребение, на лечение, лекарства и реабилитацию, расходы на междугороднюю, международную, мобильную связь, почтовые и транспортные расходы, а также услуги нотариуса.

«В предварительном судебном заседании стороны попросили суд утвердить мировое соглашение. Вышеуказанная сумма будет выплачена истцу. Кроме того, истцу будет выплачено 40 000 рублей понесенных издержек», — сообщает пресс-служба.

Суд утвердил мировое соглашение и производство по делу прекратил.

Рейс из Шарм-эль-Шейха в Петербург разбился 31 октября 2015 года через полчаса после начала полета, на борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа — все они погибли. Катастрофу признали терактом, ответственность за который взяла на себя ИГИЛ (организация запрещена в России).

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