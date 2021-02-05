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Рубль укрепляется на бирже вслед за дорожающей нефтью

Рубль на торгах 5 февраля укрепляется по отношению к основным иностранным валютам на фоне роста нефтяных цен.

По данным на 13:55, курс доллара снизился на 0,85% к началу торгов до 74,86 рубля. Евро упал на 0,78%, до 89,66 рубля. При этом Банк России установил официальный курс доллара на субботу, 6 февраля, на уровне 75,11 рубля, а евро — 89,9 рубля.

Укрепление рубля связывают с ростом цен на нефть. К 14:00 пятницы стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,76%, до $ 59,45 за баррель.

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Комментарии (3)

f0ntan
Рубль и так с нефтью никак не связан. Сейчас курс нефти брент почти 60$. Год назад был 57$, чуть ниже чем сейчас, но рубль год назад был намного сильней - евро год назад стоил 70 руб, сегодня 90, доллар год назад стоил 63, сегодня 76. Нефть брент с февраля прошлого года за год вернулась к прежнему значению, и даже чуть больше, а рубль за этот год обесценился к евро на 29%, а к доллару на 21%. Если бы рубль был связан с нефтью, он бы укрепился к ним, а не обесценился. Короновирус был во всех странах мира, не только в РФ
263836471
Когда отвяжут рубль от нефти? Надоело это враньё, хочется чего-то более креативного!
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