Рубль укрепляется на бирже вслед за дорожающей нефтью

Рубль на торгах 5 февраля укрепляется по отношению к основным иностранным валютам на фоне роста нефтяных цен.



По данным на 13:55, курс доллара снизился на 0,85% к началу торгов до 74,86 рубля. Евро упал на 0,78%, до 89,66 рубля. При этом Банк России установил официальный курс доллара на субботу, 6 февраля, на уровне 75,11 рубля, а евро — 89,9 рубля.

Укрепление рубля связывают с ростом цен на нефть. К 14:00 пятницы стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,76%, до $ 59,45 за баррель.