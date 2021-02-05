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Никита Мазепин из-за санкций будет выступать в «Формуле-1» без флага и гимна России

Российский гонщик команды «Формулы-1» «Хаас» Никита Мазепин будет выступать в чемпионате мира в качестве нейтрального спортсмена. Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Российской автомобильной федерации (РАФ), Мазепину нельзя использовать российские гимн и флаг.

«Те, кто участвует в чемпионатах мира, должны ехать с наклейками «нейтральный атлет», если на их машинах написано «Россия». Гимн и флаг России использовать нельзя, но можно использовать цвета российского флага в раскраске машины», — подчеркнули в федерации.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в том числе лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и олимпиады). Российская сторона в ответ на это подала апелляцию в CAS. В результате суд сократил дисквалификацию до двух лет и допустил еще ряд послаблений для отечественных спортсменов. Однако флаг и гимн остались под запретом. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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