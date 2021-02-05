Никита Мазепин из-за санкций будет выступать в «Формуле-1» без флага и гимна России

Российский гонщик команды «Формулы-1» «Хаас» Никита Мазепин будет выступать в чемпионате мира в качестве нейтрального спортсмена. Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Российской автомобильной федерации (РАФ), Мазепину нельзя использовать российские гимн и флаг.



«Те, кто участвует в чемпионатах мира, должны ехать с наклейками «нейтральный атлет», если на их машинах написано «Россия». Гимн и флаг России использовать нельзя, но можно использовать цвета российского флага в раскраске машины», — подчеркнули в федерации.