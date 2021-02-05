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Скоростной интернет дойдет по дну Северного Ледовитого океана до самого северного города России — Певека

В рамках проекта Arctic Connect скоростной интернет дойдет до Чукотки: отводы планируется построить в административный центр округа — Анадырь, а также в самый северный город страны — Певек. Правительство Чукотского автономного округа и компания «МегаФон» договорились о сотрудничестве в рамках проекта, предусматривающего строительство подводной линии связи из Европы в Азию.

Сегодня Чукотка — единственный российский регион, связь в котором осуществляется через спутниковые каналы. Строительство линии к Анадырю и Певеку позволит жителям и предприятиям получить новое качество связи, включая высокоскоростной интернет. Правительство региона окажет координационную поддержку в реализации проекта.

Как отметили в «МегаФоне», компания и сейчас развивает в регионе собственную инфраструктуру, расширяет сеть LTE: в 2020 году было запущено 15 новых объектов связи, поддерживающих этот стандарт.

«В прошлом году мы подписали соглашение, которое позволило в три раза увеличить емкость спутниковых каналов в восьми населенных пунктах. Благодаря этому жители Чукотки стали пользоваться мобильным интернетом на значительно более высоких скоростях. Сегодня — новый этап. Подключение к Arctic Connect позволит обеспечить полноценную цифровизацию региона, что, несомненно, повысит качество жизни абонентов и даст дополнительное преимущество экономике округа», — отмечает генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин подчеркнул, что от цифровизации региона зависит не только быстрый интернет, но и безопасность жителей, развитие автономных производств, цифровых технологий в сельском хозяйстве.

Подводная линия связи из Европы в Азию Arctic Connect пройдет по дну Северного Ледовитого океана вдоль Арктического побережья России. Она свяжет континенты, на которых проживает 85% населения, и обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки. Запуск Arctic Сonnect с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика. Отводы, построенные от основной линии, позволят предоставить качественную связь потребителям Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятиям топливно‑энергетического комплекса.

В ноябре 2020 года завершился первый этап морских исследований в рамках проекта. Наблюдения проводились на участках трассы будущей линии связи в акватории шести морей. Второй этап исследований пройдет летом 2021 года и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Проект прошел экологическую экспертизу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, подтвердившую безопасность работ.

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