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В суд со ссудой: в Совфеде обсуждается институт судебного инвестора

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рассматривает законопроект о финансировании судебных процессов для граждан и организаций, — сообщают 5 февраля российские СМИ со ссылкой на «Российскую газету».

В РФ могут на законодательном уровне ввести ссуды на судебные расходы. Тогда истцу, нашедшему инвестора, не придётся платить за процесс. Расходы банку или любому, кто выделит деньги, компенсирует ответчик, если дело будет выиграно. Если же истцу не удастся доказать свою правоту, по задумке авторов проекта, расходы «инвестору» никто не будет компенсировать.

Цель введения законопроекта в том, чтобы дать людям и организациям, не имеющим достаточно средств, обращаться в суд и отстаивать свои интересы. Однако проект ещё предстоит дорабатывать. Глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации Андрей Клишас рекомендовал «проработать вопрос», сообщает РГ.

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Комментарии (3)

Жора__
т. ё., я, допустим, вчиняю имущественных иск, по беспределу, какому-то N на 10 млн. и банк должен оплатить мои хотелки(пошлину)?!!! А если меня отфутболят, то это проблемы банка? Это анекдот? Может я чего-то пропустил и сегодня 1 апреля?
265015791
Сколько стоит Истина.
Чёрт Опасный
Какая изящная идея для оплаты взяток... надо же!
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