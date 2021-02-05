В суд со ссудой: в Совфеде обсуждается институт судебного инвестора

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рассматривает законопроект о финансировании судебных процессов для граждан и организаций, — сообщают 5 февраля российские СМИ со ссылкой на «Российскую газету».



В РФ могут на законодательном уровне ввести ссуды на судебные расходы. Тогда истцу, нашедшему инвестора, не придётся платить за процесс. Расходы банку или любому, кто выделит деньги, компенсирует ответчик, если дело будет выиграно. Если же истцу не удастся доказать свою правоту, по задумке авторов проекта, расходы «инвестору» никто не будет компенсировать.