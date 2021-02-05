В Москве задержали пять человек по подозрению в заказном убийстве женщины-хореографа

Стрельба на Профсоюзной улице в Москве в декабре прошлого года, в результате которой погибла женщина-хореограф, оказалась заказным убийством. Пятеро подозреваемых задержаны, сообщает 5 февраля столичный Следственный комитет.
Подозреваемых удалось вычислить по генетическим следам, который оставил на оружии нападавший. Орудие убийства он выбросил, убегая с места преступления. Во время обысков у них дома нашли оружие и боеприпасы.
«МК» уточняет, что заказчицей убийства могла быть женщина.
По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму) и ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия).
«В настоящее время все соучастники доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Также действиям всех соучастников будет дана дополнительная квалификация», — добавили в СК.