ЦБ предупреждает о новом виде мошенничества. Теперь под видом «выплат в пандемию»

Пандемия коронавируса и её последствия стали новым флагом для интернет-мошенников. Об этом россиян предупреждает Центробанк.



Как пишут «Ведомости» 5 февраля со ссылкой на ЦБ, теперь данные банковских карт аферисты собирают под видом выплаты пособий в пандемию.



Изначально жертвы видят рекламные баннеры в Facebook, кликая на которые пользователь попадает на сайт лже-ЦБ. На ресурсе опубликован «документ» о единоразовой социальной выплате россиянам в размере от 1 до 5 тысяч на каждого члена семьи. Для получения пособия нужно ввести на сайте данные своей банковской карты.

