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ЦБ предупреждает о новом виде мошенничества. Теперь под видом «выплат в пандемию»

Пандемия коронавируса и её последствия стали новым флагом для интернет-мошенников. Об этом россиян предупреждает Центробанк.

Как пишут «Ведомости» 5 февраля со ссылкой на ЦБ, теперь данные банковских карт аферисты собирают под видом выплаты пособий в пандемию.

Изначально жертвы видят рекламные баннеры в Facebook, кликая на которые пользователь попадает на сайт лже-ЦБ. На ресурсе опубликован «документ» о единоразовой социальной выплате россиянам в размере от 1 до 5 тысяч на каждого члена семьи. Для получения пособия нужно ввести на сайте данные своей банковской карты.

В пресс-службе Центробанка уверяют, что не выплачивают никакие пособия россиянам.

«Данный сайт является мошенническим. Банк России проводит необходимые действия для блокировки указанного сайта», — добавили в ЦБ.

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Комментарии (1)

tomalena
еще приходит рассылка на почту от "госуслуги" с названием "выплаты за предыдущие". Что особенно приятно несколько мгновений, потому что лет мне много и я думаю, а вдруг действительно заплатят за всё предыдущее
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