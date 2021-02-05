В Петербурге школьница два года молчала о сексуальном насилии. Под подозрение попал отец

Два уголовных дела возбуждены в отношении 45-летнего жителя Невского района Петербурга. Его подозревают в нездоровых отношениях с дочерью, которые продолжались не один месяц.



Как стало известно «Фонтанке» 5 февраля, накануне Следственный комитет возбудил дела по статьям о развратных и насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении ребёнка младше 14 лет. В их основе заявление петербурженки, доверительно поговорившей с дочерью.



По словам женщины, девочка с сентября по декабрь 2018 года подвергалась насилию со стороны отца. На тот период ей было 12 лет. В четверг вечером мужчина был задержан на двое суток. В его резюме есть отметки о работе с программным софтом, в последнее время официально не трудоустроен. Проблем с УК раньше не имел.

