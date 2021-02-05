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В Петербурге школьница два года молчала о сексуальном насилии. Под подозрение попал отец

Два уголовных дела возбуждены в отношении 45-летнего жителя Невского района Петербурга. Его подозревают в нездоровых отношениях с дочерью, которые продолжались не один месяц.

Как стало известно «Фонтанке» 5 февраля, накануне Следственный комитет возбудил дела по статьям о развратных и насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении ребёнка младше 14 лет. В их основе заявление петербурженки, доверительно поговорившей с дочерью.

По словам женщины, девочка с сентября по декабрь 2018 года подвергалась насилию со стороны отца. На тот период ей было 12 лет. В четверг вечером мужчина был задержан на двое суток. В его резюме есть отметки о работе с программным софтом, в последнее время официально не трудоустроен. Проблем с УК раньше не имел.

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Комментарии (10)

WuhanRockCafe
Инцест Папы Александра VI Борджиа один из самых потрясающих сюжетов в мировой литературе.
265025791
Постоянно Фонтанка вбрасывает в новости душещипательные истории о жертвах растления отцами и отчимами, которые стоически молчали много-много лет, а потом - бац! - они, будучи уже взрослыми, или мамы малолеток вспоминали вдруг о том, что неоднократно были насилуемы. И ни один - повторяю, НИ ОДИН! - материал не имеет продолжения. Скорее всего СК прекращает такие дела, т.к. налицо явная клевета, а Фонтанка стыдливо помалкивает, сделав глупый вброс. Но пришивать взрослым дочкам клевету как-то скучно, куда веселее устроить шоу о клевете на ветерана. А клеветницы матери или взрослые дочки продолжают множиться, как клопы в спецприемниках Петербурга. Эх, Фонтанка!
nuga
Старый программист никому ненужный,поэтому безработный.Гнилое нутро-
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