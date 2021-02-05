Петербург опустился на второе место по числу новых заболевших коронавирусом

Петербург опустился на второе место по числу новых случаев коронавируса. По данным оперативного штаба от 5 февраля, за минувшие сутки в городе зарегистрировали 1463 заболевших.
Лидером коронавирусной статистики по ежедневному приросту на этот раз стала Москва с 2032 случаями. Новых заразившихся COVID-19 (16 688) за сутки нашли во всех российских регионах.
В петербургском оперштабе уточнили, что на COVID-19 обследовали еще 25 942 горожанина. С начала пандемии в Петербурге заболели 342 392 человека.
В целом по России число случаев COVID-19 составляет уже 3 934 606. Лидерами рейтинга по заболеваемости в мире остаются Бразилия (почти 9,4 миллиона), Индия (10,8 миллиона) и США (почти 26,7 миллиона). Общее число заболевших на планете приближается к 105 миллионам.
Число выздоровевших от коронавируса россиян составило 3 413 495. Летальных случаев зафиксировали 75 732.