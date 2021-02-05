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Петербург опустился на второе место по числу новых заболевших коронавирусом

Петербург опустился на второе место по числу новых случаев коронавируса. По данным оперативного штаба от 5 февраля, за минувшие сутки в городе зарегистрировали 1463 заболевших.

Лидером коронавирусной статистики по ежедневному приросту на этот раз стала Москва с 2032 случаями. Новых заразившихся COVID-19 (16 688) за сутки нашли во всех российских регионах.

В петербургском оперштабе уточнили, что на COVID-19 обследовали еще 25 942 горожанина. С начала пандемии в Петербурге заболели 342 392 человека.

В целом по России число случаев COVID-19 составляет уже 3 934 606. Лидерами рейтинга по заболеваемости в мире остаются Бразилия (почти 9,4 миллиона), Индия (10,8 миллиона) и США (почти 26,7 миллиона). Общее число заболевших на планете приближается к 105 миллионам.

Число выздоровевших от коронавируса россиян составило 3 413 495. Летальных случаев зафиксировали 75 732.

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Комментарии (3)

265050772
сейчас протестувальники пойдут, как раз время
IvansPetrovs
Беглов, снимай ограничения!
265027971
собянин уже не первый раз повторяет,
переболело половина популяции. зачем эти цифры здесь?
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