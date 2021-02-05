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Росгвардия отбила иностранную DDos-атаку на свой сайт

Официальный сайт Росгвардии в ночь на 5 февраля, по данным ведомства, подвергся массированной DDos-атаке. Она длилась три часа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, атака велась с территории Евросоюза, и она не первая.

«В ночь на 5 февраля официальный сайт Росгвардии на протяжении трех часов подвергался массированной DDos-атаке. Источники негативного воздействия находились за рубежом, — рассказали агентству в Росгвардии. — <…> Ранее подобные DDos-атаки удалось успешно отразить 23 и 31 января этого года. Установлено, что проводились они с территории ряда государств Евросоюза. Все попытки нарушить работу сайта ведомства успешно нейтрализованы».

Противодействие стало возможным благодаря опыту отражения кибератак, организованных из-за рубежа, на ведомственные ресурсы летом 2019 года, отметили в пресс-службе.

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Комментарии (23)

yar_5e4cc335310b6
У Золотова небось в хоромах бытовая техника взбесилась. Так росгсгвария узнала про ddos атаку
265046383
да кому они нужны? что за бред они несут? ещё Овального обвините в несуществующих бедах... пусть лучше заявления на стол положат - я не вижу, чтобы от них была польза стране - грядки не копают, дворы не убирают...
Malyshev73
Росгвардия отбилась от рук))
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