Росгвардия отбила иностранную DDos-атаку на свой сайт

Официальный сайт Росгвардии в ночь на 5 февраля, по данным ведомства, подвергся массированной DDos-атаке. Она длилась три часа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, атака велась с территории Евросоюза, и она не первая.

«В ночь на 5 февраля официальный сайт Росгвардии на протяжении трех часов подвергался массированной DDos-атаке. Источники негативного воздействия находились за рубежом, — рассказали агентству в Росгвардии. — <…> Ранее подобные DDos-атаки удалось успешно отразить 23 и 31 января этого года. Установлено, что проводились они с территории ряда государств Евросоюза. Все попытки нарушить работу сайта ведомства успешно нейтрализованы».