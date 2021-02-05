FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -13
75.73р90.92р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

В петербургской квартире нашли ботанический сад и гербарий. Изъято 1,5 кг травы

В рамках расследования уголовного дела наркополиция провела обыск в Адмиралтейском районе Петербурга. Из квартиры вынесли 26 запрещённых растений в фазе роста и почти 1,5 килограмма уже высушенных листьев.

Как стало известно «Фонтанке» 5 февраля, оперативники работали в доме на Парфеновской два дня назад. Внутри их ждала экскурсия по «ботаническому саду» и «гербарий» на 1,5 кг в полимерном мешке. В квартире также нашлись электронные весы и упаковочные пакеты с замком.

Изъятое отправлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Житель квартиры помещён в изолятор, вскоре ему изберут меру пресечения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

265046383
когда СМИ изволят показать - как уничтожается изъятое? а то сдаётся мне, что они или употребляется "в кулуарах" или используется повторно для посадок неугодных.... Фонтанка, эй! мог бы получиться весьма воодушевляющий репортаж....
261842571
Или укроп с петрушкой растил
Cashmare
может чувак японские клены разводил
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний