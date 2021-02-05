В петербургской квартире нашли ботанический сад и гербарий. Изъято 1,5 кг травы

В рамках расследования уголовного дела наркополиция провела обыск в Адмиралтейском районе Петербурга. Из квартиры вынесли 26 запрещённых растений в фазе роста и почти 1,5 килограмма уже высушенных листьев.

Как стало известно «Фонтанке» 5 февраля, оперативники работали в доме на Парфеновской два дня назад. Внутри их ждала экскурсия по «ботаническому саду» и «гербарий» на 1,5 кг в полимерном мешке. В квартире также нашлись электронные весы и упаковочные пакеты с замком.

Изъятое отправлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Житель квартиры помещён в изолятор, вскоре ему изберут меру пресечения.