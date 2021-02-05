Сразу пятеро нарушителей задержаны у эстонской границы в Ленинградской области.
Как сообщает 5 февраля пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области, в Кингисеппском районе во вторник были проверены пять мужчин, у которых не оказалось документов на право нахождения на режимной территории. Проверка показала, что это граждане одной из бывших советских республик, в приграничье они работают на одном из предприятий.
Иностранцев оштрафовали (штраф за нарушение пограничного режима в пограничной зоне составляет 500–1000 рублей) и выдворили за пределы погранзоны.
Нарушение пограничного режима это не только «непреодолимое желание некоторых граждан незаконно убыть в страны ЕС в поисках лучших условий жизни», отмечают пограничники. Это и «отсутствие разрешающих документов на нахождение в пограничной зоне, в том числе для ведения хозяйственной деятельности». Противоправным деянием являются оба случая.