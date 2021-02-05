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Пограничники поймали в Ленобласти пятерых иностранцев. Те, похоже, убегать из России и не собирались

Сразу пятеро нарушителей задержаны у эстонской границы в Ленинградской области.

Как сообщает 5 февраля пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области, в Кингисеппском районе во вторник были проверены пять мужчин, у которых не оказалось документов на право нахождения на режимной территории. Проверка показала, что это граждане одной из бывших советских республик, в приграничье они работают на одном из предприятий.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области

Иностранцев оштрафовали (штраф за нарушение пограничного режима в пограничной зоне составляет 500–1000 рублей) и выдворили за пределы погранзоны.

Нарушение пограничного режима это не только «непреодолимое желание некоторых граждан незаконно убыть в страны ЕС в поисках лучших условий жизни», отмечают пограничники. Это и «отсутствие разрешающих документов на нахождение в пограничной зоне, в том числе для ведения хозяйственной деятельности». Противоправным деянием являются оба случая.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области

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Комментарии (5)

260681921
А угадайте,зачем нужна эта Погранзона?Её ввели при Совке,что-бы никто не смог смыться из родного гулага.Ибо нефиг на заграницу смотреть!Наше дерьмо-самое классное в мире!
gencon
Да и в Питере уже прежде чем выйти на Невский, надо ознакомится не является ли он режимным объектом сегодня
260695231
У нас даже посещение Ивангорода является нарушением пограничного режима. Хотя любой, законно находящийся на территории Шенгена, может спокойно приехать в Нарву и гулять по набережной безо всяких пропусков и дополнительных разрешений.
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