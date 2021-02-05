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Торговый павильон с вениками сгорел на Выборгском шоссе. Из соседнего дома спасли двух человек

На Выборгском шоссе утром 5 февраля загорелся ларек, в котором, по словам очевидцев, торговали вениками.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании на Выборгском шоссе, 401, поступило в 8.25. К моменту приезда пожарных торговый павильон размерами 4 на 15 метров горел на площади 30 квадратных метров. Огонь перекинулся и на крышу рядом стоящего жилого дома на две квартиры размером 4 на 12 метров.

Из дома выведены 2 человека.

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Комментарии (1)

Cashmare
"торговый павильон размерами 4 на 15 метров горел на площади 30 квадратных метров. Огонь перекинулся и на крышу рядом стоящего жилого дома на две квартиры размером 4 на 12 метров"
это задачка из школьного учебника штоле? а где "найти"? )))
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