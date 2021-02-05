Фельдшера психиатрической скорой арестовали по делу о смерти пациента. В СК посчитали, что он свернул ему шею

Фельдшера скорой обвинили в умышленном причинении вреда пациенту, к которому он выезжал в составе психиатрической бригады полгода назад.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 февраля, 38-летнего фельдшера скорой медицинской помощи выездной психиатрической бригады задержали накануне в квартире на бульваре Новаторов после того, как следствие получило заключение комиссионной судмедэкспертизы.



Сам выезд, в ходе которого произошла трагедия, был 6 июля прошлого года. Бригаду вызвали к буйному жильцу квартиры на Дунайском проспекте. Во время усмирения 43-летний мужчина умер. Через три дня было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

