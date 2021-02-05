Директор Центра им. Гамалеи уверен, что в середине года после вакцинирования иммунитет от COVID-19 будет у 60% россиян

Уровень производства вакцины позволяет вакцинировать от коронавируса к середине 2021 года столько человек, что коллективный иммунитет будет у 60%. Об этом 5 февраля ТАСС сообщил директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«При том уровне производства вакцины, который существует, думаю, что к середине года мы должны достигнуть необходимого уровня в 60% защищенных», — сказал он в интервью.
При этом центр обещал, что сможет продлить срок хранения вакцины до шести месяцев. Сейчас он составляет лишь 60 дней при температуре 2–8 градуса тепла.
«В инструкцию к препарату была внесена возможность его хранения при температуре обычного бытового холодильника, а не при минус 18, в течение двух месяцев. Но сложность в том, что практически один месяц из этих двух уходит на контроль качества вакцины, поэтому для того, чтобы доставить вакцину и вколоть ее человеку, фактически остается один месяц. Это маловато. Но сейчас этот процесс исследуется. По мере дальнейшей работы, надеюсь, этот срок будет увеличен до шести месяцев», — рассказал Гинцбург.