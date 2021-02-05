Директор Центра им. Гамалеи уверен, что в середине года после вакцинирования иммунитет от COVID-19 будет у 60% россиян

Уровень производства вакцины позволяет вакцинировать от коронавируса к середине 2021 года столько человек, что коллективный иммунитет будет у 60%. Об этом 5 февраля ТАСС сообщил директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.



«При том уровне производства вакцины, который существует, думаю, что к середине года мы должны достигнуть необходимого уровня в 60% защищенных», — сказал он в интервью.



При этом центр обещал, что сможет продлить срок хранения вакцины до шести месяцев. Сейчас он составляет лишь 60 дней при температуре 2–8 градуса тепла.

