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Россиянка похоронила 11 мужей, и это не совпадение

Жительницу города Армавира ждёт суд. Свои замыслы она воплощала с помощью сообщниц.

Как сообщает 5 февраля РИА «Новости» со ссылкой на кубанскую полицию, 53-летняя женщина вместе со своими дочерями и подельницей — 57-летней риелтором из Новокубанска — подыскивали одиноких пожилых мужчин. Чаще всего женщина выходила за них замуж, а её дочери завоёвывали их доверие и уговаривали оформить дарственные, завещания или доверенности на продажу их имущества — квартир, домов и участков в Армавире, Краснодаре и Сочи. Иногда дочери убеждали мужчин, что приходятся тем родственницами и наследницами.

Вскоре после решения вопросов с имуществом пенсионеры умирали — в общей сложности 11 человек. Так «молодая жена» в 2013–2019 годах «заработала» более 21,7 миллиона рублей.

Полиция завершила расследование уголовного дела, установив 12 преступных эпизодов. Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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Комментарии (4)

265015791
Нового только конвеер, нет совести и морали в России.
hal9000
Ну эт понятно...все стандартно...тока непойму где тут уголовка..??так все женщины делают доводят своих мужей до гробовой доски...эта просто на конвейер все поставила и ускорила процесс
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