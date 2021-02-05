Двум взрослым и двум детям понадобилась помощь медиков после ДТП в Киришском районе Ленинградской области.
Как сообщает «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», вечером 4 февраля на 11-м километре дороги Кириши — Будогощь — Смолино столкнулись Volvo под управлением 40-летнего мужчины и Mazda с 34-летним мужчиной за рулём. По предварительной версии, водитель «Вольво», двигаясь от Будогощи в сторону Киришей, совершил столкновение со встречной «Маздой».
Предполагаемый виновник ДТП не пострадал. А вот людям из «Мазды» досталось: водитель и его ровесница пассажирка госпитализированы в тяжёлом состоянии. Двое маленьких детей — трёхлетний и годовалый — были осмотрены медиками на месте и в удовлетворительном состоянии отпущены домой.