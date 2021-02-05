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«Мазда» не выстояла против «Вольво» в Ленобласти. Медики помогали четверым, малыши отделались легко

Двум взрослым и двум детям понадобилась помощь медиков после ДТП в Киришском районе Ленинградской области.

Как сообщает «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», вечером 4 февраля на 11-м километре дороги Кириши — Будогощь — Смолино столкнулись Volvo под управлением 40-летнего мужчины и Mazda с 34-летним мужчиной за рулём. По предварительной версии, водитель «Вольво», двигаясь от Будогощи в сторону Киришей, совершил столкновение со встречной «Маздой».

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
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vk.com/dorinspb

Предполагаемый виновник ДТП не пострадал. А вот людям из «Мазды» досталось: водитель и его ровесница пассажирка госпитализированы в тяжёлом состоянии. Двое маленьких детей — трёхлетний и годовалый — были осмотрены медиками на месте и в удовлетворительном состоянии отпущены домой.

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Комментарии (2)

Маэстро
"водитель «Вольво», двигаясь от Будогощи в сторону Киришей, совершил столкновение со встречной «Маздой». Вопрос автору: оба ехали по своей полосе, никто на встречку не выезжал и сошлись лоб в лоб?
firma
Трёхлетний и годовалый ребёнок были осмотрены врачами и отпущены домой.. Серьёзно!? Мазда с мужчиной 34 года!?
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