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Президент США призвал немедленно освободить Навального. «Мы будем без колебаний заставлять Россию платить»

Президент США Джо Байден впервые публично призвал освободить российского оппозиционера Алексея Навального. Сделал он это во время своей программной речи по внешней политике 4 февраля.

«Политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний — это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у нас и всего мирового сообщества <...> Он должен быть освобожден немедленно и без условий», — подчеркнул Байден.

Напомним, ранее в Кремле уже говорили, что не собираются прислушиваться к заявлениям из-за рубежа по поводу Навального. Президент США также добавил, что в принципе отношение к России у него будет более жестким, чем у Дональда Трампа.

«Я ясно дал понять президенту России Владимиру Путину, в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа. Мы также будем более эффективны по России, когда будем работать в коалиции с партнерами-единомышленниками», — подытожил Байден.

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Комментарии (9)

261843871
Каждый день санкции прибавляются. Одни не разгребли - новых уже куча. Когда это кончится уже на..... Новости только те, что прибавилось санкций мешок.
Danik
Как-то от денег из России никто не отказывается. Ни США, ни партнеры. Качают из России всё, что могут. А ведь могли просто поблокировать счета крупных олигархов и дело было бы в шляпе. А так это просто слова и не более того.
W Bons
старый клоун , Россия то тут причём ??? кто население России спрашивал последние 104 года ???
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