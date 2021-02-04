Президент США призвал немедленно освободить Навального. «Мы будем без колебаний заставлять Россию платить»

Президент США Джо Байден впервые публично призвал освободить российского оппозиционера Алексея Навального. Сделал он это во время своей программной речи по внешней политике 4 февраля.



«Политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний — это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у нас и всего мирового сообщества <...> Он должен быть освобожден немедленно и без условий», — подчеркнул Байден.



Напомним, ранее в Кремле уже говорили, что не собираются прислушиваться к заявлениям из-за рубежа по поводу Навального. Президент США также добавил, что в принципе отношение к России у него будет более жестким, чем у Дональда Трампа.

