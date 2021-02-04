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Главный эпидемиолог Швеции предупредил о третьей волне пандемии. Отказ от ковидных ограничений не сработал

Власти Швеции окончательно отказываются от своей изначальной стратегии по борьбе с коронавирусом. Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл призвал жителей максимально ограничить контакты и соблюдать все ограничения. Об этом 4 февраля сообщает местный телеканал SVT.

«Если мы не продержимся должным образом, существует большой риск возникновения третьей волны», — подчеркнул Тегнелл. Он уточнил, что Шведское агентство общественного здравоохранения представило несколько сценариев развития пандемии. Один из трех предполагает третью волну пандемии, если люди не будут соблюдать ограничения.

Отметим, изначально шведские власти отказались от жестких мер изоляции из-за пандемии коронавируса, однако уже летом признали, что это было ошибкой, которая привела к «чрезмерному количеству смертей». Сейчас в Швеции часть сотрудников перевели на удаленный режим работы. Число посетителей в магазинах, ресторанах и спортзалах ограничили, а также обязали жителей носить маски в общественных местах. Власти раздумывают над введением «паспортов» о прививке от COVID-19.

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