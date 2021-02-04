Главный эпидемиолог Швеции предупредил о третьей волне пандемии. Отказ от ковидных ограничений не сработал

Власти Швеции окончательно отказываются от своей изначальной стратегии по борьбе с коронавирусом. Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл призвал жителей максимально ограничить контакты и соблюдать все ограничения. Об этом 4 февраля сообщает местный телеканал SVT.



«Если мы не продержимся должным образом, существует большой риск возникновения третьей волны», — подчеркнул Тегнелл. Он уточнил, что Шведское агентство общественного здравоохранения представило несколько сценариев развития пандемии. Один из трех предполагает третью волну пандемии, если люди не будут соблюдать ограничения.

