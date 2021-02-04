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СКА лишь в овертайме справился с «Локомотивом»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива», который прошел 4 февраля в Санкт-Петербурге. Армейцы Невы выиграли со счётом 3:2.

Голы за СКА забили Мальте Стремвалль (36 минута), Йоонас Кемппайнен (51) и Андрей Кузьменко (64). У «Локомотива» отличились Егор Коршков (15) и Артур Каюмов (53).

Следующим соперником петербуржцев станет «Йокерит» 7 февраля тоже в Санкт-Петербурге.

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Комментарии (2)

медведь Дмитрий
А какая разница.....2 очка сейчас за победу что в основное ,что в допах что по буллитам ,какая разница ????....Локо не в нашем дивизионе ,какой то нелепый заголовок .
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