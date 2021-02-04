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Мужчина упал на коляску с пятимесячным ребенком — погибли оба

В Воронеже 5-месячный ребенок погиб после падения с высоты на его коляску мужчины. Об этом 4 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Инцидент произошёл около 17:00 часов вечера на улице Острогожская. «Мужчина, который выпал с этажа на детскую коляску — труп. 5-месячный ребенок из детской коляски умер в машине скорой помощи», — уточнил собеседник информагентства.

На месте происшествия работают следователи. Местные СМИ уточняют, что ребёнок был единственным в семье.

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Комментарии (8)

Prayer room
Воронеж всё ещё бомбардируют.
Mikle776
дети... это дети... какая нахрен разница какой он нации?
ужас... мужик, если прыгал, то хоть бы смотрел куда... нелепость какая то
killbeachtrash
Жаль малыша...так и уснул в своих снах. ...Соболезную родным.
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