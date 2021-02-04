Мужчина упал на коляску с пятимесячным ребенком — погибли оба

В Воронеже 5-месячный ребенок погиб после падения с высоты на его коляску мужчины. Об этом 4 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.



Инцидент произошёл около 17:00 часов вечера на улице Острогожская. «Мужчина, который выпал с этажа на детскую коляску — труп. 5-месячный ребенок из детской коляски умер в машине скорой помощи», — уточнил собеседник информагентства.



На месте происшествия работают следователи. Местные СМИ уточняют, что ребёнок был единственным в семье.

