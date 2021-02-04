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В плане одно, под окнами — два. Жители Репино требуют суд признать незаконным строительство общежития для медиков

Куйбышевский районный суд Петербурга принял к рассмотрению иск жителей Репино к Госстройнадзору по поводу строительства двух корпусов общежития для сотрудников городской больницы №40 Курортного района. Об этом «Фонтанке» 4 февраля сообщила представитель административных истцов — муниципальный депутат МО «Поселок Репино» Элина Трубина.

Заявление подано от имени 26 местных жителей — они требуют признать незаконным разрешение, которое Госстройнадзор в августе 2020 года выдал Фонду капстроительства и реконструкции для строительства зданий западнее дома 423, к. 2, по Приморскому шоссе. Согласно проектной документации, генподрядчик ООО «Сотэкс» возведет там два 5-этажных корпуса общежития квартирного типа с подвалами, общей площадью 4 790,58 и 5 231,55 кв. м. Контракт на 490 млн рублей заключен в июле прошлого года. Строительство уже вовсю идет — объект планируется закончить в сентябре этого года.

Фото: предоставлено Элиной Трубиной
Фото: предоставлено Элиной Трубиной
Фото: предоставлено Элиной Трубиной

Заявители указывают: согласно проекту планировки территории, которое правительство утвердило в 2010 году, в квартале возможно размещение только одного многоквартирного дома. Комитет по градостроительству и архитектуре в январе в письме жителям подтвердил: возведение двух капитальных объектов не соответствует ППТ.

Жителей беспокоит уже существующая нехватка инфраструктуры в поселке — нагрузка на нее возрастет после заселения общежития. Истцы обращают внимание, что в Репино работают только один детский сад и одна школа, нет сетевого магазина, отдела полиции и медицинского пункта. В адресной инвестиционной программе на ближайшие годы не значатся ни строительство, ни проектирование таких объектов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

evilman
Не самые бедные петербургеры в течение 30 лет растили частный сектор в Репино и на прилежащих территориях. При этом не вложили ни копейки в развитие школ и больниц (Сестрорецкие школы переполнены их детьми, больница работает в т.ч. и с тысячами обитателей репинских коттеджей, официально зарегистрированных в других районах города). Теперь, когда выясняется, что дополнительный персонал в 40ю больницу можно привлечь только жильём, репинские потребители инфраструктуры возмущены: придётся соседствовать с простолюдинами - медсёстрами и санитарками...
И ещё. В 90е активно приватизировали общежития больницы 40, расположенные тогда в Сестрорецке. Не помню уже, кто был автором того проекта и какой ему представлялась среднесрочная перспектива. Но какие-то деньги на этом были подняты. Не удивлюсь, если и вложены в возведение в один из Репинских коттеджей.
Лёньчик
Нагрузка на Алигаторов!
В репино....
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