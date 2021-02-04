Куйбышевский районный суд Петербурга принял к рассмотрению иск жителей Репино к Госстройнадзору по поводу строительства двух корпусов общежития для сотрудников городской больницы №40 Курортного района. Об этом «Фонтанке» 4 февраля сообщила представитель административных истцов — муниципальный депутат МО «Поселок Репино» Элина Трубина.
Заявление подано от имени 26 местных жителей — они требуют признать незаконным разрешение, которое Госстройнадзор в августе 2020 года выдал Фонду капстроительства и реконструкции для строительства зданий западнее дома 423, к. 2, по Приморскому шоссе. Согласно проектной документации, генподрядчик ООО «Сотэкс» возведет там два 5-этажных корпуса общежития квартирного типа с подвалами, общей площадью 4 790,58 и 5 231,55 кв. м. Контракт на 490 млн рублей заключен в июле прошлого года. Строительство уже вовсю идет — объект планируется закончить в сентябре этого года.
Заявители указывают: согласно проекту планировки территории, которое правительство утвердило в 2010 году, в квартале возможно размещение только одного многоквартирного дома. Комитет по градостроительству и архитектуре в январе в письме жителям подтвердил: возведение двух капитальных объектов не соответствует ППТ.
Жителей беспокоит уже существующая нехватка инфраструктуры в поселке — нагрузка на нее возрастет после заселения общежития. Истцы обращают внимание, что в Репино работают только один детский сад и одна школа, нет сетевого магазина, отдела полиции и медицинского пункта. В адресной инвестиционной программе на ближайшие годы не значатся ни строительство, ни проектирование таких объектов.