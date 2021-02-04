Прибыль в пролете. Чистый убыток «Аэрофлота» вырос в 16 раз в четвертом квартале 2020 года

ПАО «Аэрофлот» 4 февраля отчиталось о результатах 2020 года по РСБУ. Перевозчик по итогам года получил убыток в 96,5 млрд рублей против прибыли в 5,3 млрд рублей годом ранее. В четвертом квартале убыток составил 30,97 млрд рублей, что 16 раз больше, чем за тот же период 2019 года.



Выручка за год составила 229,8 млрд рублей, что на 58,4% меньше, чем в 2019 году. В октябре-декабре показатель упал на 59,2% — до 52,8 млрд рублей.

В четвертом квартале 2020 года сезонное снижение спроса было дополнено «второй волной» коронавирусной инфекции, отмечает перевозчик. При этом продолжилось постепенное восстановление международной полетной программы — количество выполненных рейсов на зарубежных направлениях выросло на 93,5% к уровню третьего квартала 2020 года. Количество рейсов на внутренних направлениях снизилось на 16,2%.