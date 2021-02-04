Драма в стиле Агаты Кристи. В квартире Приморского района с разницей в четыре дня погибли муж и жена

Как стало известно «Фонтанке» 4 февраля, в первый день последнего зимнего месяца, скорая вызвала представителей ведомств на место, где их встретил 42-летний мужчина. Когда все собрались на месте, он предъявил им тело своей жены-одногодки с видимыми гематомами и сообщил, что у неё случился приступ эпилепсии, и женщина упала с кровати. Версия мужа вызвала у силовиков сомнения, и тело направили экспертам для установления причины гибели женщины. В течении двух дней было установлено, что петербурженка скончалась от внутренних повреждений и переломов. Вывод был очевидный — убийство.

На 4 февраля были назначены следственные действия с мужем. Но приехали оперативники и следователи уже к его хладному телу. Утром мужчина позвонил матери и сообщил, что больше так не может. Она приехала в квартиру и обнаружила сына мертвым. Мужчина совершил самоубийство. По предварительной информации, мужчина оставил письмо на несколько страниц, в котором уверял — в смерти жены он не виноват.

Говорят, что пара практиковала свободную любовь. Однако причину двойной трагедии ещё предстоит выяснить.