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Драма в стиле Агаты Кристи. В квартире Приморского района с разницей в четыре дня погибли муж и жена

Квартира на Долгоозерной улице стала местом семейной драмы, которую полиция и СК смогли наблюдать постфактум.

Как стало известно «Фонтанке» 4 февраля, в первый день последнего зимнего месяца, скорая вызвала представителей ведомств на место, где их встретил 42-летний мужчина. Когда все собрались на месте, он предъявил им тело своей жены-одногодки с видимыми гематомами и сообщил, что у неё случился приступ эпилепсии, и женщина упала с кровати. Версия мужа вызвала у силовиков сомнения, и тело направили экспертам для установления причины гибели женщины. В течении двух дней было установлено, что петербурженка скончалась от внутренних повреждений и переломов. Вывод был очевидный — убийство.

На 4 февраля были назначены следственные действия с мужем. Но приехали оперативники и следователи уже к его хладному телу. Утром мужчина позвонил матери и сообщил, что больше так не может. Она приехала в квартиру и обнаружила сына мертвым. Мужчина совершил самоубийство. По предварительной информации, мужчина оставил письмо на несколько страниц, в котором уверял — в смерти жены он не виноват.

Говорят, что пара практиковала свободную любовь. Однако причину двойной трагедии ещё предстоит выяснить.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

261864151
"В течении..." Фонтанка, в данном случае правильно писать "В течениЕ!
260608031
Опять школотрон взялся за перо журналиста. "Несколько страничное письмо", "в первый день последнего зимнего месяца". Долго наверное думал прежде чем написать.
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