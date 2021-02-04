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Следователи проверят обстоятельства экстренных родов у закрытых ворот перинатального центра в Гатчине

Следственный комитет изучит обстоятельства родов у перинатального центра в Гатчине. В ночь на 4 февраля беременной женщине отказали во въезде, и малыш появился на свет прямо в машине.

Как заявили в СК Ленобласти, по данному факту проводится проверка. Ранее пресс-служба региональной администрации рассказала, что ночью мужчина подвёз свою жену со схватками к центральным воротам перинатального центра. Охранник объяснил, что ночью этот въезд закрыт и перенаправил их к другому входу, работающему круглосуточно. Но ребёнок не ждал — женщина начала рожать на улице. В итоге медицинские работники, расположенной рядом станции скорой помощи, приняли роды в машине и передали маму с новорожденным в этот же перинатальный центр. Их состояние удовлетворительное, оба здоровы.

По данным 47news, квест с родами у ворот пришлось пройти 33-летней жительнице Кировского района.

«После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств, будет принято процессуальное решение», — отметили в СК.

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Комментарии (8)

MikkeL
Охранники в роддомах ни чем не отличаются от охранников в пятерочке. Каждый день ходят по краю, бесстрашные.
Пока не изменится способ оформления пациентов все так и будет и нет гарантии что не попадешь в эти несколько процентов которые не успели дойти до род зала и родили прям на пороге. В десятке в 18-м приемная вообще была сбоку, маленький закуток под окнами стационара, с четкой такой бетонно-советской лестницей с кустиками проросшими в ступенях и сколами длиной в целую ступень)))) с пузом и схватками в самый кайф такая полоса препятствий))) и да, одной лучше не соваться, потому что дверь железная неподьемная и на пружине.
Но зато выход приличный, дверки сами открываются, только проваливай поскорее)))
Modest_5e4ce41f7533b
Всего-то делов: поменяют главврача.
alexpv
Так у нас вахтер на проходной - это царь и бог.
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