Следователи проверят обстоятельства экстренных родов у закрытых ворот перинатального центра в Гатчине

Следственный комитет изучит обстоятельства родов у перинатального центра в Гатчине. В ночь на 4 февраля беременной женщине отказали во въезде, и малыш появился на свет прямо в машине.

Как заявили в СК Ленобласти, по данному факту проводится проверка. Ранее пресс-служба региональной администрации рассказала, что ночью мужчина подвёз свою жену со схватками к центральным воротам перинатального центра. Охранник объяснил, что ночью этот въезд закрыт и перенаправил их к другому входу, работающему круглосуточно. Но ребёнок не ждал — женщина начала рожать на улице. В итоге медицинские работники, расположенной рядом станции скорой помощи, приняли роды в машине и передали маму с новорожденным в этот же перинатальный центр. Их состояние удовлетворительное, оба здоровы.