В Петербурге спортивного врача-педиатра оштрафовали за плохую реакцию

Врача-педиатра школы-интерната олимпийского резерва на Приморском шоссе оштрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях угрозы распространения COVID-19. Во время «второй волны» коронавируса, когда городские больницы были заполнены пациентами, она оставила воспитанников лечиться в изоляторе медицинского блока.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 4 февраля, сотрудницу учреждения Александру Тархову привлекли к административной ответственности по итогам санитарно-эпидемиологического расследования.

Как удалось установить, прошлой осенью у нескольких воспитанников была диагностирована ОРВИ. В период с 21 по 26 сентября их стали помещать в изолятор медицинского блока, лечить противовирусными препаратами и антибиотиками, хотя, как говорится в сообщении, заболевших необходимо было направить в инфекционный стационар. Последнее было сделано только 29 сентября. Таким образом, дети не были своевременно изолированы и госпитализированы в специализированное учреждение. В связи с этим забор материала на исследование COVID-19 был взят спустя несколько дней после появления первых симптомов заболевания. Сотрудница учреждения также не позаботилась о тех, кто мог контактировать с заболевшими, следует из сообщения. «Противоэпидемические мероприятия проводились только в отношении девушек, в отношении юношей не проводились», — уточняет пресс-служба. Кроме того, после случившегося не была проведена заключительная дезинфекция некоторых помещений, в частности там, где проживают мальчики и хранится спортивный инвентарь.