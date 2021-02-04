Путин утвердил 20 критериев эффективности губернаторов. Нашлось место доверию президенту и воспитанию социально ответственной личности

Президент России одобрил перечень показателей для оценки деятельности руководителей регионов.
«Утвердить <...> перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации», — сообщается 4 февраля в указе, подписанном Владимиром Путиным.
В документе под номером один идет пункт «доверие к власти», под которым понимается и отношение к президенту. Также губернаторов будут оценивать по показателю «цифровой зрелости» органов власти. Большинство критериев показывают социально-экономическое развитие субъекта РФ: численность населения, уровень бедности, уровень образования, жилищное строительство, качество городской среды, темпы роста зарплат, число занятых в малом и среднем предпринимательстве.
Есть и такие показатели, как «условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности» и «эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи».