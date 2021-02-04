Мировые цены на продукты достигли максимума за семь лет. На это повлияла пандемия и неурожаи

Больше всего подорожали растительные масла, сахар и зерно, мировые запасы которого ожидает резкое сокращение. Так, на стоимость растительных масел, выросшую на 5,8%, повлияли ливни в Индонезии и Малайзии, где производят пальмовое масло, забастовки в Аргентине, которые снизили экспорт соевого масла, и неурожай подсолнечника.

Мировые цены на продовольствие в январе выросли на 4,3% по сравнению с уровнем декабря 2020 года и достигли максимума с июля 2014 года, сообщает в отчете 4 февраля Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Сахар подорожал на 8%, на это повлияли неурожаи в России, ЕС и Таиланде, а также засуха в Южной Америке.

На 7% подорожала пшеница. На это повлиял возросший международный спрос, а также рост цен на кукурузу и ожидаемое сокращение объемов продаж со стороны России, которая с марта 2021 года вдвое увеличит пошлины на экспорт пшеницы.

Мясо и молочные продукты также поднялись в цене, хотя не так значительно — на 1% и 1,6% соответственно.

Ранее Минэкономразвития рассказало о росте стоимости продуктов в России. Глава Минэкономразвития во время переговоров с президентом признал, что не все меры по стабилизации цен дали ожидаемые результаты, хотя цены на сахар удалось снизить, а стоимость подсолнечного масла «стабилизировать».