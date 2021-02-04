Театр Дождей получил здание на набережной Крюкова канала. О переезде просили горожане

«Помещение было передано в оперативное управление Театра на Фонтанке, обособленным подразделением которого мы являемся. Сейчас занимаемся вопросом передачи земли также в оперативное управление. Комитету имущественных отношений мы уже передали все необходимые документы и ожидаем ответа», — рассказала она.

Петербургский Театр Дождей, почти три десятилетия говоривший о нехватке места, ориентировочно к 2026 году планирует переехать в здание на набережной Крюкова канала, 24, лит. В и Г. Об этом «Фонтанке» 4 февраля сообщила заместитель художественного руководителя театра Надежда Антипова.

По словам Антиповой, речи о начале переезда пока ещё не идёт: помещения площадью 682,8 кв. м предстоит детально обследовать. В театре уже подготовились к тому, что помещениям потребуется серьёзная реконструкция: раньше по адресу располагалась аварийная служба Адмиралтейского района.



В перспективе на набережной Крюкова канала планируют разместить зрительный зал минимум на 100 мест. На Фонтанке, 130, где сейчас играют артисты, готовы принять не больше 45 человек.



О том, что Театр Дождей, работающий в Петербурге с 1990 года, нуждается в большем помещении, в 2019 году заговорили петербуржцы. Соответствующую петицию разместили на портале Change.org. Обращение, адресованное на тот момент врио губернатора Петербурга Александру Беглову, собрало больше 7,7 тысячи подписей. Директор Театра Дождей Наталья Никитина называла здание на набережной Крюкова канала подходящим вариантом для обустройства в 2019 году.



Часть постановок из афиши актёры Театра Дождей сейчас играют на малой и большой сценах Молодёжного театра на Фонтанке.

