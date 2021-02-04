В Роскачестве предупредили о мошенничестве с топливными картами. Автомобилистов заманивают скидками

Как говорится в релизе Роскачества 4 февраля, мошенники делают рассылки для автовладельцев, заправлявшихся на АЗС крупных компаний, пишут держателю топливной карты сообщения на e-mail, в СМС или мессенджерах, делают посты в группах для автомобилистов в соцсетях и рекламные баннеры. Обычно предлагают 50-процентную скидку на покупку топливной карты.

В Интернете активизировались мошенники, предлагающие автомобилистам купить топливные карты с большой скидкой, предупреждают в Роскачестве. Эксперты рассказали, как работает схема, и поделились советами, как на нее не попасться.

Для покупки карты предлагается перейти по ссылке на «безопасный сайт» с платежной формой. Цена на нее варьируется от нескольких сотен до десятков тысяч рублей, и при этом число карт якобы ограничено, о чем даже может извещать тикающий счетчик на сайте. Дизайн сайта имитирует портал настоящей топливной компании, иногда услугу даже может продвигать «агент поддержки», который в переписке представляется менеджером этой компании.

Платеж, конечно же, уходит мошеннику. В добавок тот получает реквизиты карты жертвы и может обчистить ее счет. В Роскачестве отмечают, что впервые такое мошенничество было зарегистрировано еще в 2019 году, и, видимо, злоумышленники, выдержав паузу, решили провести кампанию вновь.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты рекомендуют соблюдать несколько правил: