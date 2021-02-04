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Средний размер микрокредита в России в 2020 году вырос почти на 3% до 8,54 тысяч рублей

Средний размер микрозайма россиян в декабре 2020 года достиг 8,54 тысяч рублей — это максимальное значение за год. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй в пресс-релизе 4 февраля.

НБКИ собрало данные 3 тысяч микрофинансовых институтов. Согласно им, средний размер микрозайма в России увеличился на 2,8% по сравнению с декабрем 2019 года.

По объемам выданных «займов до зарплаты» в октябре 2020 года лидируют Москва, где средний займ достиг 11,1 тысяч рублей, Белгородская и Ростовская области. Если займы москвичей по сравнению с 2019 годом уменьшились почти на 6%, то в Белгородской области средняя сумма микрозайма выросла на целых 40% с 7,6 до 10,7 тысячи рублей, а в Ростовской — на 8%, с 9 до 9,7 тысячи.

«Сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с карантинными мероприятиями» — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Санкт-Петербург занимает в рейтинге четвертое место. Размер среднего микрозайма в Северной столице незначительно снизился по сравнению с декабрем 2019 года и составил 9,6 тысяч рублей.

Доля просроченных микрозаймов в России также стабильно росла в 2020 году. Об этом ранее писала «Фонтанка».

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