Штраф за отсутствие маркировки «иноагент» будет распространяться только на СМИ

Комитет Госдумы по строительству и законодательству внёс поправку, согласно которой штрафы за отсутствие маркировки «иноагент» будут действовать только для СМИ.
В законопроекте, принятом в первом чтении, говорилось http://duma.gov.ru/news/50418/: «Распространение информации о физлице-иноагенте, а также о производимых им материалах без соответствующей маркировки влечет за собой штраф для физических лиц от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей».
Суммы штрафов не изменились, но теперь комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал ко второму чтению поправку, уточняющую, что штрафы при упоминании НКО, физлиц и общественных объединений из числа иноагентов без маркировки будут накладываться за распространение этой информации в СМИ. Исключение — информация, размещаемая в единых государственных реестрах и государственных информационных системах.