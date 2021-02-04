Штраф за отсутствие маркировки «иноагент» будет распространяться только на СМИ

Комитет Госдумы по строительству и законодательству внёс поправку, согласно которой штрафы за отсутствие маркировки «иноагент» будут действовать только для СМИ.



В законопроекте, принятом в первом чтении, говорилось http://duma.gov.ru/news/50418/: «Распространение информации о физлице-иноагенте, а также о производимых им материалах без соответствующей маркировки влечет за собой штраф для физических лиц от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей».