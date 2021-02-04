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Штраф за отсутствие маркировки «иноагент» будет распространяться только на СМИ

Комитет Госдумы по строительству и законодательству внёс поправку, согласно которой штрафы за отсутствие маркировки «иноагент» будут действовать только для СМИ.

В законопроекте, принятом в первом чтении, говорилось http://duma.gov.ru/news/50418/: «Распространение информации о физлице-иноагенте, а также о производимых им материалах без соответствующей маркировки влечет за собой штраф для физических лиц от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей».

Суммы штрафов не изменились, но теперь комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал ко второму чтению поправку, уточняющую, что штрафы при упоминании НКО, физлиц и общественных объединений из числа иноагентов без маркировки будут накладываться за распространение этой информации в СМИ. Исключение — информация, размещаемая в единых государственных реестрах и государственных информационных системах.

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Комментарии (3)

hedgehog_
странно. штрафовать всех за произнесение фамилий иноагентов и названий фондов иноагентов этож так прибыльно.
Guest1234
Недоработка. Надо требовать, чтобы иноагенты знак какой-нибудь на одежду нашивали, и не имели права без него выходить на улицу. А потом можно будет еще дальше продвинуться, и отправлять их в специальные лагеря, чтобы они там жили и агитировали друг друга. А то непорядок, стремимся к прогрессивному проверенному режиму, а позволяем вольности всякие.
Otkating
Да не хотели мы сажать Навального! Хотели бы - посадили бы пожизненно!
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