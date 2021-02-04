Глава МИД Финляндии едет в Петербург обсуждать с Лавровым Навального

Глава МИД Финляндии 15 февраля прибудет в Петербург для встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Это первый очный контакт представителей правительств России и Финляндии за последний год.

«Министры иностранных дел обсудят ситуацию c оппозиционным политиком Алексеем Навальным, отношения между ЕС и Россией, ситуацию в Нагорном Карабахе, Белоруссии и Украине, а также контроль над вооружениями», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина Финляндии.

Другими темами беседы Хаависто и Лаврова станут «региональное сотрудничество, например охрана окружающей среды и ядерная безопасность, а также подготовка к предстоящему председательству России в Арктическом совете и предстоящему председательству Финляндии в Совете Баренцева / Евроарктического региона», а также двусторонние отношения Финляндии и России.