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Глава МИД Финляндии едет в Петербург обсуждать с Лавровым Навального

Глава МИД Финляндии 15 февраля прибудет в Петербург для встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Это первый очный контакт представителей правительств России и Финляндии за последний год.

«Министры иностранных дел обсудят ситуацию c оппозиционным политиком Алексеем Навальным, отношения между ЕС и Россией, ситуацию в Нагорном Карабахе, Белоруссии и Украине, а также контроль над вооружениями», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина Финляндии.

Другими темами беседы Хаависто и Лаврова станут «региональное сотрудничество, например охрана окружающей среды и ядерная безопасность, а также подготовка к предстоящему председательству России в Арктическом совете и предстоящему председательству Финляндии в Совете Баренцева / Евроарктического региона», а также двусторонние отношения Финляндии и России.

В повестке визита министра иностранных дел Хаависто также встречи с представителями неправительственных организаций.

Как ранее писала «Фонтанка», Пекка Хаависто, занявший пост министра иностранных дел Финляндии в июне 2019 года в составе нового кабмина, неплохо знаком с Россией, он был приглашенным исследователем в Институте международных дел, специализирующемся на России и вопросах, связанных с новыми угрозами безопасности. Будучи членом партии «Зелёных», а также министром окружающей среды и развития (1995–1999), много раз посещал РФ в рамках разных экологических проектов и конференций.

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Комментарии (1)

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- Ну, и чем всё закончилось? Пригласили тебя сниматься?
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