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Женщину, сбившую на автобусе пешехода на Пулковском шоссе, отправили в колонию-поселение

Скриншот с видео «Фонтанки»
Скриншот с видео «Фонтанки»

В Петербурге вынесли приговор по делу о ДТП с пешеходом, произошедшем в сентябре 2020 года на Пулковском шоссе. Угодивший под колеса автобуса мужчина скончался в больнице.

Наезд произошел 9 сентября около 20:01 в районе дома 2 по площади Победы. Как сообщает 4 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимая, управляя технически исправным автобусом «ЛиАЗ», двигалась по Пулковскому шоссе со стороны Дунайского проспекта в направлении площади Победы в полосе для общественного транспорта. Подъезжая к пешеходному переходу у дома 2 на скорости порядка 30–40 км/ч, женщина не остановилась на красный сигнал светофора и, не снижая скорости, выехала на «зебру».

В этот момент Пулковское шоссе на свой зеленый переходил 45-летний мужчина. Автобус сбил его. Пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии, а 14 сентября он скончался в больнице. Произошедшее попало на камеру.

Подсудимая свою вину признала. Известно, что ранее она привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД, а также имеет тяжелые хронические заболевания. Тем не менее на работе ее охарактеризовали положительно. Ранее не судима и на учете в ПНД и НД не состоит.

Московский районный суд Петербурга признал женщину виновной по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении и лишению прав на 2 года.

Скриншот с видео «Фонтанки»
Скриншот с видео «Фонтанки»

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Комментарии (1)

260741301
Женщина-инвалид за рулём автобуса???
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