Женщину, сбившую на автобусе пешехода на Пулковском шоссе, отправили в колонию-поселение

В Петербурге вынесли приговор по делу о ДТП с пешеходом, произошедшем в сентябре 2020 года на Пулковском шоссе. Угодивший под колеса автобуса мужчина скончался в больнице.



Наезд произошел 9 сентября около 20:01 в районе дома 2 по площади Победы. Как сообщает 4 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимая, управляя технически исправным автобусом «ЛиАЗ», двигалась по Пулковскому шоссе со стороны Дунайского проспекта в направлении площади Победы в полосе для общественного транспорта. Подъезжая к пешеходному переходу у дома 2 на скорости порядка 30–40 км/ч, женщина не остановилась на красный сигнал светофора и, не снижая скорости, выехала на «зебру».