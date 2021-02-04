Трое иностранцев с рюкзаками попали в руки пограничников в Выборгском районе Ленобласти. Мечты о Европе им пришлось отложить.

Как рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти 4 февраля, мужчины 1989, 1992 и 1998 годов рождения сначала отказывались признаться в том, что собрались тайно переходить границу с Финляндией, но версия о туризме не встретила доверия после исследования содержимого их рюкзаков.

«При себе указанные граждане имели рюкзаки с теплой одеждой, средства личной гигиены и продукты питания», что пограничники расценили как готовность к пешему походу по лесной глуши мимо пунктов пропуска. Закончилась беседа иностранных гостей с ФСБ чистосердечным признанием. Более того, оказалось, что один из мужчин уже нашёл сочувствующую гражданку Финляндии, которая была готова помочь с получением паспорта Суоми.

