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Стремившихся в Европу нелегалов задержали под Выборгом. Молодым восточным людям обещала помочь сердобольная финка

Трое иностранцев с рюкзаками попали в руки пограничников в Выборгском районе Ленобласти. Мечты о Европе им пришлось отложить.

Фото: Пограничное управление ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и ЛО
Фото: Пограничное управление ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и ЛО
Фото: Пограничное управление ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и ЛО

Как рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти 4 февраля, мужчины 1989, 1992 и 1998 годов рождения сначала отказывались признаться в том, что собрались тайно переходить границу с Финляндией, но версия о туризме не встретила доверия после исследования содержимого их рюкзаков.

«При себе указанные граждане имели рюкзаки с теплой одеждой, средства личной гигиены и продукты питания», что пограничники расценили как готовность к пешему походу по лесной глуши мимо пунктов пропуска. Закончилась беседа иностранных гостей с ФСБ чистосердечным признанием. Более того, оказалось, что один из мужчин уже нашёл сочувствующую гражданку Финляндии, которая была готова помочь с получением паспорта Суоми.

О гражданстве несостоявшихся беженцев ПУ ФСБ не сообщает, называя их «выходцами из Западной Азии».

Всех задержанных привлекли по ч. 2 ст. 18.2 КоАП РФ (нарушение пограничного режима), двоим назначили принудительное выдворение за пределы РФ.

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Комментарии (4)

local_
Если оставят в России,это для них будет худшим наказанием?
hal9000
Вот бы меня кто нить принудительно выпер за нарушение пограничного контроля в Америку..в штат Калифорния..
Otkating
Без скрепов в Евросоюз - ?!
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