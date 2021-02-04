Буду развивать компанию свободных людей

Для любого разумного человека, который хоть чуть погрузился в тематику осуждения Навального и действий силовых структур по отношению к гражданам за последние недели, очевидно, что законом здесь и не пахнет. Права людей, не говоря уже о самом Алексее, как случайно оказавшихся «под рукой», так и вышедших выразить протест, попираются в легкую. Нет даже прав на еду и воду после задержания, не говоря уже о более фундаментальных вещах.

УПК как бы не существует в отношении таких задержанных. Защиту не допускают. Суды проводятся «на пеньке» и под копирку, где данные в протоколах напрочь не сходятся с действительностью.



Все это легко может перенестись на любую проблему, затрагивающую интересы бизнеса. Или на близких людей. Кому-то из властей предержащих приглянулся ваш бизнес, не понравилось, что вы ему сделали замечание или поставили машину перед его домом, кто-то из сотрудников попал в переплет — при отсутствии сдерживающих факторов «общественного договора» любой мотив может обернуться большими неприятностями через вовлечение силовых структур.

К тому же большинство бизнесменов во многом созидают по жизни, чтобы их детям и близким были гарантированы хорошее образование, медицина и общественная среда. Все это сейчас под угрозой. Какое это, к черту, будет образование, если учителя давят на учеников и заставляют их врать? Как может быть обеспечена нормальная медицина, если врачей заставляют не оказывать помощь задержанным и тотально врут со статистикой?

Встает вопрос: а что же делать бизнесу прямо сейчас? Для начала не молчать и осуждать беззаконие. Минимум разрушение «общественного договора» притормозится.



Что дальше? Лично я буду развивать компанию, в которой каждый сотрудник получает уважение от руководства, ощущает себя защищенным и может чувствовать себя свободным человеком. По крайней мере, уже сейчас 3 000 моих коллег обеспечены такой возможностью, и у них есть среда, где они чувствуют себя человеком.

Что может сделать каждый: достаньте свой телефон и оформите подписку на любой из сервисов ниже. История со сдерживанием разрушения «общественного договора» — это надолго, поэтому оформите не разовое пожертвование, а ежемесячную подписку — это самое хорошее, что вы можете сделать для сервисов.

1. Подписка на «Медиазону», которая обо всем этом пишет.

2. Подписка на «Апологию протеста», которая дает адвокатов тем, кого задерживают.

3. Подписка на ОВД-Инфо, которая считает задержанных и отправляет к ним адвокатов.

Управляющий сервисом по доставке продуктов из магазинов iGooods Григорий Кунис

P. S. Я подписался на небольшие пожертвования всем трем. Г. К.