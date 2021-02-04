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За профессионализм и корректные действия. Макаров наградил росгвардейцев, охранявших Заксобрание во время митинга в поддержку Навального

Спикер Заксобрания Петербурга 4 февраля вручил благодарственные письма сотрудникам Росгвардии, которые охраняли Мариинский дворец во время акции протеста в поддержку Алексея Навального 31 января.

Как сообщает пресс-служба парламента, благодарность «за добросовестное исполнение служебного долга, высокую бдительность и решительность» получили сотрудники дежурной смены ФФГУП «Охрана» Росгвардии.

По мнению председателя Заксобрания, избежать жертв среди горожан во время акций в поддержку Навального удалось «только благодаря мужеству, выдержке и профессионализму сотрудников правоохранительных органов».

«Представьте себе, какая морально-психологическая, физическая, эмоциональная нагрузка ложится на сотрудников правоохранительных органов во время таких абсолютно незаконных акций. Все мы видели, в какой исключительно сложной обстановке пришлось работать бойцам Росгвардии и полицейским... Те, кто направлял толпу, кто «раскачивал» её изнутри, явно стремились спровоцировать кровопролитие. Только благодаря исключительной выдержке и высокому профессионализму стражей правопорядка, их чётким и корректным действиям нам удалось избежать действительно тяжелых последствий», — заявил Макаров.

Напомним, 31 января во время второй акции протеста в поддержку на тот момент арестованного Навального участники акции заняли пространство перед Мариинским дворцом. В этот день задержали более полутора тысяч человек.

Алексей Навальный решением суда 2 февраля получил по делу «Ив Роше» реальный срок вместо условного. В колонии ему предстоит отбыть 2 года и 8 месяцев.

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Комментарии (29)

Жора__
Просим рассказать всем петербуржцам кого, конкретно, наградили, желательно с фотографиями награждённых. Город должен знать своих героев! А то вчера наградили пятерых росгвардейцев на Дальнем Востоке, так даже имена засекретили! Почему?!!! Они же герои! Лахтинские, поддержите, вы ведь тоже за героев топите!
Malyshev73
Так не было нападения на ЗАКС ,никто его не жег, не громил, не взрывал.))
dimas062
А речь толкнул?...
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