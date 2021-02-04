За профессионализм и корректные действия. Макаров наградил росгвардейцев, охранявших Заксобрание во время митинга в поддержку Навального

По мнению председателя Заксобрания, избежать жертв среди горожан во время акций в поддержку Навального удалось «только благодаря мужеству, выдержке и профессионализму сотрудников правоохранительных органов».

Спикер Заксобрания Петербурга 4 февраля вручил благодарственные письма сотрудникам Росгвардии, которые охраняли Мариинский дворец во время акции протеста в поддержку Алексея Навального 31 января.

«Представьте себе, какая морально-психологическая, физическая, эмоциональная нагрузка ложится на сотрудников правоохранительных органов во время таких абсолютно незаконных акций. Все мы видели, в какой исключительно сложной обстановке пришлось работать бойцам Росгвардии и полицейским... Те, кто направлял толпу, кто «раскачивал» её изнутри, явно стремились спровоцировать кровопролитие. Только благодаря исключительной выдержке и высокому профессионализму стражей правопорядка, их чётким и корректным действиям нам удалось избежать действительно тяжелых последствий», — заявил Макаров.

Напомним, 31 января во время второй акции протеста в поддержку на тот момент арестованного Навального участники акции заняли пространство перед Мариинским дворцом. В этот день задержали более полутора тысяч человек.

Алексей Навальный решением суда 2 февраля получил по делу «Ив Роше» реальный срок вместо условного. В колонии ему предстоит отбыть 2 года и 8 месяцев.