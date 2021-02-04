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Российский Трансмашхолдинг покупает завод двигателей Rolls-Royce Group в Норвегии

Британская компания Rolls-Royce согласилась продать производство двигателей в Бергене, Норвегия, российскому Трансмашхолдингу за $180 млн. Об этом сообщает Yahoo Finance 4 февраля.

Завод в Бергене производит среднескоростные бензиновые и дизельные двигатели для судов и производства электроэнергии. На предприятии работают 950 сотрудников. По данным Rolls-Royce, выручка за 2019 год составила примерно $325 млн.

Rolls-Royce согласился продать завод двигателей в Бергене, чтобы восстановить убытки компании от пандемии.

Трансмашхолдинг выпускает всю линейку тягового подвижного состава, электровозов и тепловозов разной мощности.

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Комментарии (13)

Михаил Петров-Водкин
к почти купленным Опелю и Арселору добавится Роллс-Ройс
_MN_
- Исаак Абрамович, вы написали заявление на вступление в ряды ВЛКСМ. Зачем вы хотите вступить в комсомол? У вас уже и возраст не тот, и вообще вы скоро отбываете в Израиль...
- Мне значок нравится.
BobCat2
Покупают то производство, а не сам RR. Следовательно получат только станки и конструкторскую документацию на то, что сейчас в производстве. Странное решение с учётом тех темпов, с которыми растут экологические нормы в мире. Китайцы вот поумнее - скупают компании, вместе с их исследованиями и наработками.
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