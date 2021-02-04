Первого младенца этого года показывает 4 февраля Московский зоопарк. Это самый редкий из всех пеликанов — кудрявый. Ему уже месяц.

Птенец вылупился 3 января и весил тогда 100 граммов. А сейчас он опушился, подрос до 700 граммов и с любопытством разглядывает мир — ощупывает гнездо, родителей и всё, что попадается под его уже достаточно крепкий клювик. Он даже может проглотить небольшую рыбку, но в основном питается полупереваренной пищей, которой его кормят родители, рассказывают в пресс-службе зоопарка. Ещё пару месяцев малыш будет сидеть в гнезде, через некоторое время начнёт вставать на ноги. Белым оперением и кудрявыми перьями на голове они обзаводятся только к трём годам.

Сейчас пеликаны живут в своём зимнем «доме» — павильоне «Птицы и бабочки тропиков». Весной семья переедет в открытый вольер «Болото», где птенец будет учиться плавать. Кудрявые пеликаны не умеют нырять, поэтому в природе рыбачат на мелководье. Обычно они охотятся на окуня, леща, сазана, воблу и сельдь.



Кудрявый пеликан занесен в Международную Красную книгу как «близкий к угрозе исчезновения», это самый редкий из всех видов пеликанов. С каждым годом их численность в природе снижается.



«Нашим сотрудникам удалось добиться регулярного размножения кудрявых и розовых пеликанов. Они самостоятельно строят гнезда, насиживают яйца и потом сами выкармливают птенцов. Мы стараемся сделать так, чтобы процесс размножения был максимально естественным», — отмечает генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

