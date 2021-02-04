FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -13
76.08р91.56р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Кудрявый пеликанчик родился в московском зоопарке. Пока он лысый и всё щупает

Первого младенца этого года показывает 4 февраля Московский зоопарк. Это самый редкий из всех пеликанов — кудрявый. Ему уже месяц.

Пресс-служба Московского зоопарка

Птенец вылупился 3 января и весил тогда 100 граммов. А сейчас он опушился, подрос до 700 граммов и с любопытством разглядывает мир — ощупывает гнездо, родителей и всё, что попадается под его уже достаточно крепкий клювик. Он даже может проглотить небольшую рыбку, но в основном питается полупереваренной пищей, которой его кормят родители, рассказывают в пресс-службе зоопарка. Ещё пару месяцев малыш будет сидеть в гнезде, через некоторое время начнёт вставать на ноги. Белым оперением и кудрявыми перьями на голове они обзаводятся только к трём годам.

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка
Фото: Пресс-служба Московского зоопарка
Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Сейчас пеликаны живут в своём зимнем «доме» — павильоне «Птицы и бабочки тропиков». Весной семья переедет в открытый вольер «Болото», где птенец будет учиться плавать. Кудрявые пеликаны не умеют нырять, поэтому в природе рыбачат на мелководье. Обычно они охотятся на окуня, леща, сазана, воблу и сельдь.

Кудрявый пеликан занесен в Международную Красную книгу как «близкий к угрозе исчезновения», это самый редкий из всех видов пеликанов. С каждым годом их численность в природе снижается.

«Нашим сотрудникам удалось добиться регулярного размножения кудрявых и розовых пеликанов. Они самостоятельно строят гнезда, насиживают яйца и потом сами выкармливают птенцов. Мы стараемся сделать так, чтобы процесс размножения был максимально естественным», — отмечает генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний